ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
15 июля 21:39
автор: Виктор Шарафудинов

Шамиль Газизов: Я хотел бы побольше говорить об игре, а не о судействе

Новый генеральный директор «Спартака» отказался говорить о работе арбитров после победы над «Ахматом».

Шамиль Газизов, общаясь с журналистами после матча 29-го тура чемпионата России «Спартак» – «Ахмат» (3:0), воздержался от комментариев по поводу судейства.

«Ребята молодцы, они получили массу положительных эмоций перед игрой с «Зенитом», – цитирует слова генерального директора «Спартака» ТАСС. – Благодарен команде, что она ответила на те моменты голами, поэтому мне тут комментировать судейство нечего. Я хотел бы побольше говорить об игре, а не о судействе. Игроки – молодцы, они переломили ситуацию, сколько бы ни было проблем, нехороших действий со стороны определенных сил. Они герои, порадовали болельщиков».

19 июля «Спартак» сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Спартак» прервал 5-матчевую безвыигрышную серию«Командирская» посадка водителя в новом Range Rover Sport 21 модельного годаСеребряная гонка. Главное о матчах 29-го тура РПЛДочери Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы: что сотворила девочкаЛипницкая призналась, от кого ждет ребенкаОна сводит с ума: самая красивая женщина в мире разделась
«Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Бернли», а «Тоттенхэм» одолел «Ньюкасл» благодаря дублю Кейна
«Волки» и «шпоры» претендуют на попадание в еврокубки.
15.07.2020 21:57
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Манчестер Сити» обыграл «Борнмут». У Давида Сильвы гол и результативная передача
Команда Хосепа Гвардиолы занимает второе место в АПЛ
15.07.2020 21:56
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Шамиль Газизов: Я хотел бы побольше говорить об игре, а не о судействе
Новый генеральный директор «Спартака» отказался говорить о работе арбитров после победы над «Ахматом».
15.07.2020 21:39
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Игорь Шалимов: «Ахмат» сам заработал право остаться в РПЛ своими набранными очками
Даже несмотря на поражение от «Спартака» грозненская команда стала недосягаемой для «Крыльев Советов».
15.07.2020 21:28
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Андреас Хинкель: «Спартак» сделает все, чтобы побеждать еще
Красно-белые прервали неудачную серию, разгромив «Ахмат» на своем поле.
15.07.2020 21:17
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Леонид Федун: Если Вилков будет судить матч с «Зенитом», «Спартаку» можно не выходить на поле
Полуфинал Кубка России состоится в Санкт-Петербурге 19 июля.
15.07.2020 21:07
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Леонид Федун: Предлагаю организовать хештег #СудитеСпартакКакЗенит. И мы будем чемпионами
Красно-белые одержали крупную победу над «Ахматом», хотя арбитры принимали решения не в их пользу.
15.07.2020 21:02
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Андрей Талалаев: «Крылья Советов» должны были выиграть у «Краснодара»
Главный тренер самарской команды остался недоволен ничьей.
15.07.2020 20:44
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Мурад Мусаев: Не считаю, что ничья для «Краснодара» равносильна поражению
Зелено-черные не смогли обыграть «Крылья Советов» и не догнали «Локомотив» в борьбе за второе место.
15.07.2020 20:34
Футбол
Дмитрий Парфенов: «Урал» контролировал игру, пока не пропустил второй мяч
Команда из Екатеринбурга на своем поле проиграла «Арсеналу».
15.07.2020 20:20
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика