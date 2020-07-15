Шамиль Газизов: Я хотел бы побольше говорить об игре, а не о судействе

Шамиль Газизов, общаясь с журналистами после матча 29-го тура чемпионата России «Спартак» – «Ахмат» (3:0), воздержался от комментариев по поводу судейства.

«Ребята молодцы, они получили массу положительных эмоций перед игрой с «Зенитом», – цитирует слова генерального директора «Спартака» ТАСС. – Благодарен команде, что она ответила на те моменты голами, поэтому мне тут комментировать судейство нечего. Я хотел бы побольше говорить об игре, а не о судействе. Игроки – молодцы, они переломили ситуацию, сколько бы ни было проблем, нехороших действий со стороны определенных сил. Они герои, порадовали болельщиков».

19 июля «Спартак» сыграет в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.