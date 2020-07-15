«Манчестер Сити» обыграл «Борнмут». У Давида Сильвы гол и результативная передача

В 36-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Борнмут» со счетом 2:1.

Испанский полузащитник «Сити» Давид Сильва открыл счет на шестой минуте, а на 39-й после его передачи отличился бразильский форвард Габриэл Жезус.

Гости отквитали один мяч на 88-й стараниями Дэвида Брукса, однако не смогли спастись от поражения.

«Манчестер Сити» одержал третью победу подряд и занимает второе место в АПЛ, набрав 75 очков.

«Борнмут» находится в зоне вылета на 18-м месте, имея 31 очко. «Вишни» отстают от «Уотфорда», у которого на один матч меньше, на три очка.