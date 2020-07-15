Дубль Азмуна помог «Зениту» разгромить «Оренбург». Аутсайдеру теперь не подняться с последнего места

Матч 29-го тура чемпионата России «Зенит» – «Оренбург» завершился с результатом 4:1.
На второй минуте защитник гостей Андрей Малых направил мяч в свои ворота, но на 29-й ганский нападающий Джоэль Фамейе точным ударом головой после навеса.
После перерыва команда Сергея Семака оформила победу благодаря двум голам Сердара Азмуна. Иранец отличился на 61-й минуте после передачи Магомеда Оздоева, а на 77-й Азмуну помог забить Себастьян Дриусси.
На 90-й четвертый гол «Зенита» забил Артем Дзюба. Голевую передачу ему сделал Азмун.
У капитана сборной России 17 голов в нынешнем чемпионате, и он возглавляет список лучших бомбардиров. Азмун забил 16 мячей. Ближайший преследователь двух форвардов «Зенита» нападающий «Арсенала» Евгений Луценко, автор 15 голов.
Досрочно гарантировавший себе победу в чемпионате «Зенит» набрал 69 очков.
«Оренбург» потерял шансы подняться с последнего места, оставшись с 24 очками. В следующем сезоне команда должна выступать в ФНЛ.
19 июля «Зенит» примет в полуфинале Кубка России «Спартак». 22 июля команда Семака сыграет на выезде с «Ростовом» в заключительном матче чемпионате.
«Оренбург» завершит сезон матчем в Москве против «Динамо».
Чемпионат России
29-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Оренбург» – 4:1 (1:1)
Голы: Малых, 2 (автогол), Азмун, 61, 77, Дзюба, 90+1 – Фамейе, 32.
«Зенит»: Васютин, Смольников, Прохин, Ракицкий, Жирков (62), Малком (70), Барриос (70), Оздоев (62), Дриусси (84), Дзюба, Азмун.
«Оренбург»: Климович, Шахов (Готлиб, 69), Сиваков, Терехов, Малых, Аюпов, Чуканов, Зотов, Липовой (Шкофлек, 74), Кулишев (Лапшов, 84), Фамейе.
Предупреждения: Оздоев, 34, Прохин, 53, Шамкин, 73, Ракицкий, 75 – Шахов, 30, Фамейе, 37, Терехов, 65, Шкофлек, 90.
Судья: Мешков (Дмитров).