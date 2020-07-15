Дубль Азмуна помог «Зениту» разгромить «Оренбург». Аутсайдеру теперь не подняться с последнего места

Матч 29-го тура чемпионата России «Зенит» – «Оренбург» завершился с результатом 4:1.

На второй минуте защитник гостей Андрей Малых направил мяч в свои ворота, но на 29-й ганский нападающий Джоэль Фамейе точным ударом головой после навеса.

После перерыва команда Сергея Семака оформила победу благодаря двум голам Сердара Азмуна. Иранец отличился на 61-й минуте после передачи Магомеда Оздоева, а на 77-й Азмуну помог забить Себастьян Дриусси.

На 90-й четвертый гол «Зенита» забил Артем Дзюба. Голевую передачу ему сделал Азмун.

У капитана сборной России 17 голов в нынешнем чемпионате, и он возглавляет список лучших бомбардиров. Азмун забил 16 мячей. Ближайший преследователь двух форвардов «Зенита» нападающий «Арсенала» Евгений Луценко, автор 15 голов.