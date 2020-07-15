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15 июля 22:42
автор: Виктор Шарафудинов

Волевая победа над «Пармой» помогла «Милану» подняться на шестое место

Красно-черные по дополнительным показателям опережают «Наполи».

Матч 33-го тура чемпионата Италии «Милан» – «Парма» завершился с результатом 3:1.

Гости выигрывали после первого тайма благодаря голу, который забил на 44-й минуте Ясмин Куртич, но после перерыва хозяева организовали три взятия ворот.

Забивали в составе красно-черных Франк Кессье (55-я), Алессио Романьоли (59-я) и Хакан Чалханоглу (77-я).

«Милан» поднялся на шестое место, набрав 53 очка. Столько же у «Наполи», но команда Стефано Пиоли находится выше по дополнительным показателям.

«Парма» осталась на 12-й строчке, имея 40 очков. В шести последних турах желто-синие добились лишь одной ничьей, потерпев пять поражений.

18 июля «Милан» примет «Болонью», а «Парма» 19 июля сыграет дома с «Сампдорией».

источник: «Советский спорт»
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