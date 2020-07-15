«Наполи» на выезде сыграл вничью с «Болоньей»

Встреча 33-го тура чемпионата Италии «Болонья» – «Наполи» завершилась вничью 1:1.
На седьмой минуте ударом головой после углового Маттео Политано счет открыл греческий защитник неаполитанцев Костас Манолас. Команда Синиши Михайловича спаслась от поражения благодаря точному удару гамбийца Муссы Барроу на 80-й.
Из-за ничьей «Наполи» опустился на седьмое место, пропустив вперед «Милана». У обоих клубов по 53 очка, но красно-черные находятся выше по дополнительным показателям.
«Болонья» идет на 10-м месте, имея 43 очка.
18 июля «Болонья» сыграет на выезде с «Миланом». «Наполи» 19 июля примет «Удинезе».