Сергей Семак: При отсутствии результатов соперники ищут причины, которые влияют на игру

В 29-м туре чемпионата России «Зенит» обыграл «Оренбург» со счетом 4:1, но на послематчевой пресс-конференции у главного тренера петербургской команды Сергея Семака спрашивали в основном о предстоящем кубковом полуфинале против «Спартака».

Полуфинал Кубка России «Зенит» – «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге 19 июля.

- Первый тайм не удался нам, много и подолгу контролировали мяч, но остроты не было, – цитирует слова Семака официальный сайт «Зенита». – Не в нашу пользу сыграл быстрый мяч, не было агрессии и остроты в атаке. Первый тайм не может устраивать по качеству игры. Во втором сыграли лучше, были хорошие моменты, лучше стало движение, неплохо получались переходные фазы. Вторым таймом довольны — как и победой в целом.

- Почему вы выбрали Васютина, а не Кержакова с учетом матча против «Спартака»? И будет ли дилеммой выбор партнера к Ракицкому – Иванович или Прохин?

- Что касается состава, то у нас есть и Осорио. Посмотрим по физическому состоянию, кто будет свежее. У нас будет время подготовиться. Ближе к матчу примем решение о том, кто будет играть. Надеюсь, все, за исключением Лунева, будут готовы.