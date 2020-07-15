Сергей Семак: При отсутствии результатов соперники ищут причины, которые влияют на игру

В 29-м туре чемпионата России «Зенит» обыграл «Оренбург» со счетом 4:1, но на послематчевой пресс-конференции у главного тренера петербургской команды Сергея Семака спрашивали в основном о предстоящем кубковом полуфинале против «Спартака».
Полуфинал Кубка России «Зенит» – «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге 19 июля.
- Первый тайм не удался нам, много и подолгу контролировали мяч, но остроты не было, – цитирует слова Семака официальный сайт «Зенита». – Не в нашу пользу сыграл быстрый мяч, не было агрессии и остроты в атаке. Первый тайм не может устраивать по качеству игры. Во втором сыграли лучше, были хорошие моменты, лучше стало движение, неплохо получались переходные фазы. Вторым таймом довольны — как и победой в целом.
- Почему вы выбрали Васютина, а не Кержакова с учетом матча против «Спартака»? И будет ли дилеммой выбор партнера к Ракицкому – Иванович или Прохин?
- Что касается состава, то у нас есть и Осорио. Посмотрим по физическому состоянию, кто будет свежее. У нас будет время подготовиться. Ближе к матчу примем решение о том, кто будет играть. Надеюсь, все, за исключением Лунева, будут готовы.
Что касается Васютина, то мы изначально распределили, кто и когда будет играть. Он готовился к этому матчу, дали возможность ему сыграть. Большой молодец, абсолютно это заслужил. По поводу того, кто сыграет в следующем матче, – решим, время есть.
- Все, за исключением Лунева – вы сказали. Дуглас Сантос и Иванович будут готовы?
- Надеюсь, приложим для этого все усилия.
- Сегодня президент «Спартака» Леонид Федун запустил хэштег #СудитеСпартакКакЗенит. Чувствуете ли вы поддержку со стороны судей? Действительно ли арбитры судят «Зенит» объективнее, чем «Спартак»?
- Нужно разговаривать о серьезных вопросах. Что касается представителей команд-соперников, то обсуждать нечего – «Зенит» сильнее других на футбольном поле, это доказал. Нет ни одного компонента, в которых мы бы смотрелись хуже наших соперников. Дискутировать не о чем. Можно рассуждать о каких-то спорных вопросах, выразить мнение, но здесь не вижу даже предмета для разговора или дискуссии. Даже разговаривать не о чем.
- Могут ли такие высказывания принципиального соперника стать дополнительной мотивацией на полуфинал?
- Мотивации у нас всегда хватает на любого соперника, это доказывают наши результаты. Наша главная мотивация – побеждать. Соперники, естественно, переживают за свои команды. При отсутствии результатов ищут какие-то причины, которые, по их мнению, влияют на игру или результаты. Наше дело – играть, тренироваться, готовиться к следующему матчу, а разговоры – не самая главная наша задача.