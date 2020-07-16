ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
16 июля 00:10
автор: Виктор Шарафудинов

«Арсенал» одержал волевую победу над «Ливерпулем»

Лондонская команда занимает девятое место в чемпионате Англии.

Матч 36-го тура чемпионата Англии «Арсенал» – «Ливерпуль» завершился со счетом 2:1.

Форвард гостей Садио Мане открыл счет на 20-й минуте, но «канониры» одержали волевую победу благодаря точным ударам Александра Ляказетта и Риса Нелсона соответственно на 32-й и 44-й. Во втором случае Ляказетт оформил голевую передачу.

«Ливерпуль», досрочно обеспечивший себе победу в чемпионате, потерпел лишь третье поражение. 29 февраля команда Юргена Клоппа на выезде уступила «Уотфорду» (0:3), а 2 июля (уже после оформления титула) – «Манчестер Сити» (0:4).

У мерсисайдцев осталось 93 очка.

«Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 53 очка.

21 июля лондонцы сыграют на выезде с «Астон Виллой». 22 июля «Ливерпуль» примет «Челси».

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Алена Косторная завершит карьеру после следующей ОлимпиадыЕмельяненко считает, что в UFC нет супербойцов1:8 – невероятное домашнее поражение одного из лидеров белорусского чемпионатаОна сводит с ума: самая красивая женщина в мире разделасьЛипницкая призналась, от кого ждет ребенкаДочери Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы: что сотворила девочка
«Арсенал» одержал волевую победу над «Ливерпулем»
Лондонская команда занимает девятое место в чемпионате Англии.
16.07.2020 00:10
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Главный тренер «Оренбурга» попросил расширить РПЛ до 18 команд
Команда утратила шансы подняться с последнего места и сохранить место в элите по спортивному принципу.
15.07.2020 23:55
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Сергей Семак: Прежде чем возобновлять чемпионат нужно было разобраться с медицинским протоколом
Главный тренер «Зенита» считает, что абсолютно неправильно, когда региональные власти решают, кого нужно изолировать.
15.07.2020 23:46
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
АЕК Карреры сыграл вничью с ПАОКом в ключевом матче в борьбе за выход в Лигу чемпионов
Афинский клуб занимает третье место, отставая от конкурента на три очка.
15.07.2020 23:38
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Сергей Семак: При отсутствии результатов соперники ищут причины, которые влияют на игру
Главный тренер «Зенита» не стал напрямую отвечать на вопрос о хэштеге, который предложил владелец «Спартака» Леонид Федун.
15.07.2020 23:23
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Дубль Бонаццоли позволил «Сампдории» разгромить «Кальяри»
Команда Клаудио Раньери выиграла четыре из пяти последних встреч.
15.07.2020 22:57
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Наполи» на выезде сыграл вничью с «Болоньей»
Команда Дженнаро Гаттузо занимает седьмую строчку турнирной таблицы.
15.07.2020 22:50
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Волевая победа над «Пармой» помогла «Милану» подняться на шестое место
Красно-черные по дополнительным показателям опережают «Наполи».
15.07.2020 22:42
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Дубль Азмуна помог «Зениту» разгромить «Оренбург». Аутсайдеру теперь не подняться с последнего места
Оренбургская команда обречена на вылет.
15.07.2020 22:21
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Бернли», а «Тоттенхэм» одолел «Ньюкасл» благодаря дублю Кейна
«Волки» и «шпоры» претендуют на попадание в еврокубки.
15.07.2020 21:57
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика