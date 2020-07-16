«Арсенал» одержал волевую победу над «Ливерпулем»

Матч 36-го тура чемпионата Англии «Арсенал» – «Ливерпуль» завершился со счетом 2:1.

Форвард гостей Садио Мане открыл счет на 20-й минуте, но «канониры» одержали волевую победу благодаря точным ударам Александра Ляказетта и Риса Нелсона соответственно на 32-й и 44-й. Во втором случае Ляказетт оформил голевую передачу.

«Ливерпуль», досрочно обеспечивший себе победу в чемпионате, потерпел лишь третье поражение. 29 февраля команда Юргена Клоппа на выезде уступила «Уотфорду» (0:3), а 2 июля (уже после оформления титула) – «Манчестер Сити» (0:4).

У мерсисайдцев осталось 93 очка.

«Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 53 очка.