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16 июля 08:11
автор: Юрий Нечаев

«Порту» обыграл «Спортинг» и досрочно стал чемпионом Португалии

За «драконов» выступает бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш.

«Порту» досрочно, за два тура до завершения турнира, обеспечил себе победу в чемпионате Португалии.

В среду «драконы» в матче 32-го тура на своем поле обыграли «Спортинг» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Данилу Перейра и Мусса Марега. Таким образом, отрыв «Порту» от идущей на втором месте «Бенфики» за два тура до окончания первенства увеличился до восьми очков.

Бывший спартаковец Зе Луиш провел весь матч на скамейке запасных.

«Порту» выиграл чемпионат Португалии в 29-й раз в своей истории.

источник: «Советский спорт»
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