Кубок за победу в АПЛ будет вручен «Ливерпулю» 22 июля

Церемония награждения «Ливерпуля» Кубком за победу в АПЛ состоится 22 июля, после домашнего матча «красных» против «Челси».

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Liverpool will be presented with the Premier League Trophy after their match against Chelsea on Wednesday 22 July@LFC will lift the #PL Trophy on the Kop at Anfield



