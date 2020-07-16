Бубнов сделал прогноз на столичное дерби «Локомотив» - ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что встреча «Локомотив» - ЦСКА завершится вничью.

«Важное московское дерби, игра на три результата. Склоняюсь к ничейному исходу, который не устроит ни одну из сторон. Явного фаворита здесь нет. ЦСКА неплохо выглядит, больше забивает, но «Локомотив» пока не проигрывал, неоднократно спасался в концовках, добавлял после перерыва», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

После 28 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко. У ЦСКА - на четыре очка меньше и четвертая строчка. В последних пяти встречах обе команды не знают поражений. У красно-зеленых одна победа и четыре ничьи, а у красно-синих три выигранных матча и две ничьи.

Добавим, что встреча первого круга завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0.

Матч состоится сегодня и начнется в 20:30 мск.