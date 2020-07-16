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16 июля 12:06
автор: Юрий Нечаев

Давид де Хеа: Рад быть в «МЮ» и хочу оставаться в команде еще много лет

Испанец играет за манкунианцев с 2011 года.

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поделился эмоциями после 400-го матча, проведенного в составе английского клуба.

Знаменательное событие пришлось на матч 35-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (2:2).

«Провести 400 матчей за «красных дьяволов» — невероятно. Надеюсь, что смогу сыграть еще столько же и просто наслаждаться тем, что я — в «Манчестер Юнайтед». Рад быть здесь и хочу оставаться в команде еще много лет», — цитирует голкипера пресс-служба клуба.

Напомним, де Хеа перешел в «МЮ» из «Атлетико» в 2011 году. В 400 проведенных матчах он пропустил 411 мячей и 141 раз сыграл «на ноль».

Вместе с «Манчестером» испанец выиграл чемпионат Англии, Кубок футбольной лиги, Кубок и Суперкубок страны (трижды), а также стал победителем Лиги Европы УЕФА.

источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
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