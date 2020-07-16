Фигуру Дзюбы обезглавили в Подмосковье (видео)

Очередной инцидент произошел с алюминиевой фигурой капитана сборной России Артема Дзюбы.
Как сообщает телеграм-канал Mash, в Подольске четверо молодых людей справили нужду на фигуру игрока и оторвали ей голову.
Артёму Дзюбе свернули шею в Подольске.— Mash (@mash_breaking) July 16, 2020
Но не реальному, а алюминиевому.
Пропажа головы случилась перед полуфиналом Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком». Четверо парней отрезали голову, сделали на него свои дела и пофоткались рядом. Местные накатали заяву.
путь чемпиона pic.twitter.com/Kl8uN56CVm
Все произошедшее попало на камеры видеонаблюдения, а местные жители написали заявление в полицию.