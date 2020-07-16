Влашич выделил Миранчуков и Чорлуку в составе «Локомотива»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич перед матчем с «Локомотивом» в 29-м туре чемпионата России отдельно отметил в составе соперника братьев Миранчуков и своего соотечественника, Ведрана Чорлуку.

«Помню практически всю команду, а выделю братьев Миранчуков. Еще, конечно, Чорлуку. У «Локомотива» много опытных футболистов, посмотрим, кто окажется сильнее — мы или они», — приводит слова Влашича Twitter ЦСКА.

Заключительное московское дерби сезона для армейцев!



⚽ #ЛокомотивЦСКА

🏆 #РПЛ

⏲ 20:30 мск

🏟 РЖД Арена

📺 Матч ТВ pic.twitter.com/8Fb1tOSMOy — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 16, 2020

После 28 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко. У ЦСКА - на четыре очка меньше и четвертая строчка. В последних пяти встречах обе команды не знают поражений. У красно-зеленых одна победа и четыре ничьи, а у красно-синих три выигранных матча и две ничьи.