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16 июля 13:14
автор: Юрий Нечаев

Влашич выделил Миранчуков и Чорлуку в составе «Локомотива»

Столичное дерби состоится сегодня на стадионе красно-зеленых.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич перед матчем с «Локомотивом» в 29-м туре чемпионата России отдельно отметил в составе соперника братьев Миранчуков и своего соотечественника, Ведрана Чорлуку.

«Помню практически всю команду, а выделю братьев Миранчуков. Еще, конечно, Чорлуку. У «Локомотива» много опытных футболистов, посмотрим, кто окажется сильнее — мы или они», — приводит слова Влашича Twitter ЦСКА.

После 28 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко. У ЦСКА - на четыре очка меньше и четвертая строчка. В последних пяти встречах обе команды не знают поражений. У красно-зеленых одна победа и четыре ничьи, а у красно-синих три выигранных матча и две ничьи.

Добавим, что встреча первого круга завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0.

Матч состоится сегодня и начнется в 20:30 мск.

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Влашич выделил Миранчуков и Чорлуку в составе «Локомотива»
Столичное дерби состоится сегодня на стадионе красно-зеленых.
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