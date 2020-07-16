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16 июля 13:40
автор: Юрий Нечаев

Источник: «Локомотив» и «Милан» не могут договориться по стоимости Лаксальта

Контракт игрока с красно-черными рассчитан до июня 2022 года.

Столичный «Локомотив» по-прежнему заинтересован в услугах защитника «Милана» Диего Лаксальта.

По информации издания Calciomercato, железнодорожники готовы заплатить за игрока порядка семи миллионов евро, тогда как россонери рассчитывают получить за футболиста сборной Уругвая не менее 10 миллионов.

Лаксальт перешел в «Милан» из «Дженоа» в 2018 году. Всего за красно-черных он провел 33 матча, отметившись одной результативной передачей.

27-летний игрок сыграл 24 матча в составе сборной Уругвая.

источник: Calciomercato.it
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