ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
16 июля 14:58
автор: Юрий Нечаев

Гончаренко - о матче с «Локомотивом»: Преимущество будет иметь та команда, которая будет свежее

Столичное дерби состоится сегодня на стадионе красно-зеленых.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от предстоящего дерби против «Локомотива».

«У нас с «Локомотивом» могут быть разные матчи. Может быть тяжелая, напряженная игра, может — с обилием голевых моментов, может — без обилия. На мой взгляд, преимущество будет иметь та команда, которая подойдет более свежей к игре.

Думаю, «Локомотив» не сильно изменился после ухода Семина, Николич не стал ничего глобально менять. Может, будут какие-то другие замены и другие действия на стандартах, а так — сохраняется тот же «Локомотив», который и был», - цитирует специалиста пресс-служба ЦСКА.

Напомним, после 28 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко. У ЦСКА - на четыре очка меньше и четвертая строчка. В последних пяти встречах обе команды не знают поражений. У красно-зеленых одна победа и четыре ничьи, а у красно-синих три выигранных матча и две ничьи.

Добавим, что встреча первого круга завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0.

Матч состоится сегодня и начнется в 20:30 мск.

источник: ПФК ЦСКА
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Спартак» прервал 5-матчевую безвыигрышную сериюВ Палермо сезон WTA возобновят пять россиянокЭкс-чемпион UFC Сехудо оскорбил Петра Яна и бросил ему вызовМодель надела крошечный купальник вверх ногамиЛипницкая призналась, от кого ждет ребенкаДочери Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы: что сотворила девочка
Президент «Тамбова»: Расстроены тем, что игра с «Сочи» не состоится - ее ждали болельщики
Президент «Тамбова» Арсен Габуев прокомментировал информацию об отмене матча с «Сочи».
16.07.2020 16:14
Футбол
Спортивный директор «Тамбова» - об отмене матча с «Сочи»: Ждем официального подтверждения
В сочинском клубе выявлено девять случаев заражения коронавирусом.
16.07.2020 16:03
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Девять представителей «Сочи» заразились коронавирусом. Матч с «Тамбовом» не состоится
Встреча должна была состояться сегодня.
16.07.2020 15:36
Футбол
автор: Юрий Нечаев
В понедельник «Химки» объявят, где будут играть в следующем сезоне
Подмосковной команде предстоит важнейший матч в Кубке России.
16.07.2020 15:25
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Гончаренко - о матче с «Локомотивом»: Преимущество будет иметь та команда, которая будет свежее
Столичное дерби состоится сегодня на стадионе красно-зеленых.
16.07.2020 14:58
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Арсенал» продлил контракт с защитником Мавропаносом и отдал его в аренду в «Штутгарт»
Грек перешел в лондонский клуб в 2018 году.
16.07.2020 14:17
Футбол
автор: Юрий Нечаев
ФИФА опубликовала первый рейтинг национальных сборных после пандемии коронавируса
Сборная России осталась на 38-м месте.
16.07.2020 14:04
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Манчестер Сити» представил домашнюю форму на следующий сезон (видео)
Техническим партнером клуба является компания Puma.
16.07.2020 13:53
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Источник: «Локомотив» и «Милан» не могут договориться по стоимости Лаксальта
Контракт игрока с красно-черными рассчитан до июня 2022 года.
16.07.2020 13:40
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Влашич выделил Миранчуков и Чорлуку в составе «Локомотива»
Столичное дерби состоится сегодня на стадионе красно-зеленых.
16.07.2020 13:14
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика