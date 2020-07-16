Гончаренко - о матче с «Локомотивом»: Преимущество будет иметь та команда, которая будет свежее

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от предстоящего дерби против «Локомотива».

«У нас с «Локомотивом» могут быть разные матчи. Может быть тяжелая, напряженная игра, может — с обилием голевых моментов, может — без обилия. На мой взгляд, преимущество будет иметь та команда, которая подойдет более свежей к игре.

Думаю, «Локомотив» не сильно изменился после ухода Семина, Николич не стал ничего глобально менять. Может, будут какие-то другие замены и другие действия на стандартах, а так — сохраняется тот же «Локомотив», который и был», - цитирует специалиста пресс-служба ЦСКА.

Напомним, после 28 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 51 очко. У ЦСКА - на четыре очка меньше и четвертая строчка. В последних пяти встречах обе команды не знают поражений. У красно-зеленых одна победа и четыре ничьи, а у красно-синих три выигранных матча и две ничьи.

Добавим, что встреча первого круга завершилась победой ЦСКА со счетом 1:0.