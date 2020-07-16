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16 июля 16:34

В «Спартаке» не выявлено случаев заражения коронавирусом

Футболисты «Спартака» получили отрицательные результаты тестов на коронавирус перед матчем с «Ахматом» (3:0).

- Перед домашним матчем с «Ахматом» вся команда, согласно требованиям регламента, прошла очередное тестирование, по итогам которого была допущена к игре, - цитирует ТАСС источник, близкий к ситуации.

Напомним,в четверг, 16 июля, в Нижнем-Новгороде, где проводит домашние матчи «Тамбов», должна была состояться встреча 29-го тура чемпионата России между тамбовской командой и «Сочи». Как сообщила пресс-служба РПЛ, игра не состоится, так как у девяти представителей сочинского клуба выявлен коронавирус. Имена заболевших не сообщаются.

Отметим, что «Спартак» встречался с «Сочи» (0:1) в матче 28-го тура чемпионата России, который состоялся в минувшую субботу, 11 июля.

источник: ТАСС
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