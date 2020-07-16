Павел Худяков: Понимаем, что если «Сочи» будет засчитано поражение, «Тамбов» сохраняет место в РПЛ

- Если «Сочи» будет присуждено техническое поражение, то мы понимаем, что мы сохраняем место в российской премьер-лиге, нас никто не догонит, и камень с плеч скинули. Готовимся к ЦСКА - это будет очень важная игра, - цитирует Худякова «РИА Новости».

Напомним, что в четверг, 16 июля, пресс-служба РПЛ сообщила, что матч «Тамбов» - «Сочи» не состоится, так как у девяти представителей сочинского клуба выявлен коронавирус.

Отметим, что в случае, если «Сочи» будет присуждено техническое поражение «Тамбов» наберет 31 очко и не сможет опуститься ниже 14-го места в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» имеют возможность догнать «Тамбов» и «Ахмат» по очкам, но уступают обоим клубам по дополнительным показателям.