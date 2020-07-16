Вячеслав Колосков – о заражениях в «Сочи»: Все зависит от дисциплины, других причин нет

- Все зависит от дисциплины, других причин нет. Сыграли, приехали, отпустили ребят погулять, а ведь это Сочи - дискотека, бар, темные ночи. Это учит нас тому, что не нужно расслабляться. Спорт - это дисциплина.

Опыт других никого не учит. Винить тут некого, кроме самих себя. Неужели так тяжело еще неделю посидеть и никуда не выходить? Просто диву даешься, ужас какой-то, - цитирует Колоскова «РИА Новости».

Напомним, в четверг, 16 июля, в Нижнем-Новгороде, где проводит домашние матчи «Тамбов», должна была состояться встреча 29-го тура чемпионата России между тамбовской командой и «Сочи». Как сообщила пресс-служба РПЛ, игра не состоится, так как у девяти представителей сочинского клуба выявлен коронавирус. Имена заболевших не сообщаются.

Отметим, что в случае, если «Сочи» будет присуждено техническое поражение «Тамбов» наберет 31 очко и не сможет опуститься ниже 14-го места в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» имеют возможность догнать «Тамбов» и «Ахмат» по очкам, но уступают обоим клубам по дополнительным показателям.