«Уфа» - «Динамо». Стартовые составы команд

«Уфа»: Чернов, Сухов, Аликин, Круговой, Табидзе, Безденежных, Голубев, Емельянов, Тилль, Урунов, Бизяк.
Запасные: Шафинский, Мальцев, Алиев, Белоусов, Агаларов, Гиоргобиани, Вобергар, Рабаданов.
«Динамо»: Шунин, Рыков, Морозов, Скопинцев, Ордец, Жоаозиньо, Нойштедтер, Хильемарк, Панченко, Комличенко, Игбун.
Запасные: Шунич, Евгеньев, Соснин, Юсупов, Каборе, Грулёв, Карапузов, Школик, Данилин, Н»Жье, Филипп.
Добавим, что встреча состоится сегодня, 16 июля, в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнется в 18:00 по московскому времени.