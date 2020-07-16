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16 июля 17:36

«Рубин» - «Ростов». Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Ростова» на матч 29-го тура российской премьер-лиги.

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфелт, Коновалов, Макаров, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Пабло Сантос, Абильдгор, Игнатьев.

Запасные: Коновалов, Гранат, Плиев, Данченко, Степанов, Тарасов, Могилевец, Подберёзкин, Бакаев, Давиташвили, Марков.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Мамаев, Ионов, Байрамян, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Саплинов, Шомуродов.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Ведерников, Черкес, Прошляков, Долгов.

Добавим, что матч состоится сегодня, 16 июля, в Казани на стадионе «Ак Барс» и начнется в 18:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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автор: Юрий Нечаев
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