«Рубин» - «Ростов». Стартовые составы команд

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфелт, Коновалов, Макаров, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Пабло Сантос, Абильдгор, Игнатьев.
Запасные: Коновалов, Гранат, Плиев, Данченко, Степанов, Тарасов, Могилевец, Подберёзкин, Бакаев, Давиташвили, Марков.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Мамаев, Ионов, Байрамян, Попов, Глебов, Хаджикадунич, Саплинов, Шомуродов.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Ведерников, Черкес, Прошляков, Долгов.
Добавим, что матч состоится сегодня, 16 июля, в Казани на стадионе «Ак Барс» и начнется в 18:00 по московскому времени.