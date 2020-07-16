Дмитрий Рубашко: Считаем, что «Сочи» поступил правильно с точки зрения этики и спортивного подхода

- Утром была выявлена только часть заболевших, раньше мы не могли получить информацию по причине загруженности клиник. Нас письмом проинформировали, что результаты будут позже. Мы уведомили лигу, чтобы соблюсти регламент и не подвергать никого опасности, приняли решение этот матч не играть. Считаем, что клуб поступил правильно с точки зрения этики и спортивного подхода, - приводит слова Рубашко ТАСС.

Напомним, в четверг, 16 июля, в Нижнем-Новгороде, где проводит домашние матчи «Тамбов», должна была состояться встреча 29-го тура чемпионата России между тамбовской командой и «Сочи». Как сообщила пресс-служба РПЛ, игра не состоится, так как у девяти представителей сочинского клуба выявлен коронавирус. Имена заболевших не сообщаются.