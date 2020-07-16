Владимир Федотов: В Сочи соблюдали масочный режим, а игрокам было запрещено появляться на пляжах

- Мы прилетели в Нижний Новгород на чартере. Когда были в Сочи, то соблюдали масочный режим. Игрокам было запрещено появляться на пляжах. Парни очень серьезно готовились. Не было никаких симптомов. Мы ехали сюда стартовым составом, чтобы побороться за более высокое место, - приводит слова Федотова «РИА Новости».

Напомним, в четверг, 16 июля, в Нижнем-Новгороде, где проводит домашние матчи «Тамбов», должна была состояться встреча 29-го тура чемпионата России между тамбовской командой и «Сочи». Как сообщила пресс-служба РПЛ, игра не состоится, так как у девяти представителей сочинского клуба выявлен коронавирус. Имена заболевших не сообщаются.