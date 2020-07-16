Алексей Игонин: В «Спартаке» просто нервничают перед игрой с «Зенитом», не более того

- Мне кажется, они просто нервничают перед игрой с «Зенитом», не более того. Ведь у «Спартака» будет единственный шанс реабилитироваться в нынешнем сезоне. Явно не в арбитрах дело, а существуют более глобальные проблемы, - цитирует Игонина RT.

Напомним, что в ближайшее воскресенье, 19 июля, красно-белые в гостях сыграют против «Зенита» в полуфинальном матче Кубка России.

Отметим, что сразу после окончания встречи «Спартак» - «Ахмат» владелец московского клуба Леонид Федун заявил, что красно-белым можно не выходить на поле в кубковом полуфинале против «Зенита», если встречу будет судить нижегородский арбитр Михаил Вилков.