Андрей Кобелев: «Локомотив» и ЦСКА не будут раскрываться на первых минутах

- Столь важные и ответственные матчи редко получаются зрелищными. ЦСКА не обладает таким составом, чтобы действовать ярко. Да и «Локомотив» предпочитает играть вторым номером. Последние матчи показали, что у железнодорожников лучше получаются быстрые атаки, нежели позиционные. Мне кажется, на первых минутах команды раскрываться не будут. Но любой забитый мяч может все изменить, - цитирует Кобелева RT.

Добавим, что встреча пройдет сегодня в Москве на домашнем стадионе «Локомотива» и начнется в 20:30 по московскому времени. После 28 туров «Локомотив» набрал 51 очко и занимает вторую строчку в турнирной таблице, ЦСКА с 47 очками располагается на четвертом месте.