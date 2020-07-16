Павел Худяков: Новых футболистов в «Тамбове» будет буквально шесть-семь человек

- Думаю, новых футболистов будет буквально шесть-семь человек. Этот вопрос с тренером еще не обсуждали, потому что должны были понимать, в премьер-лиге мы будем играть или в ФНЛ. Поскольку стало известно, что мы остаемся в РПЛ, думаю, сегодня-завтра будем обсуждать эту тему, - приводит слова Худякова ТАСС.

Напомним, что в четверг, 16 июля, пресс-служба РПЛ сообщила, что у девяти представителей «Сочи» выявлен коронавирус и матч 29-го тура чемпионата России против «Тамбова» не состоится. В случае, если «Сочи» будет присуждено техническое поражение «Тамбов» наберет 31 очко и не сможет опуститься ниже 14-го места в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» имеют возможность догнать «Тамбов» и «Ахмат» по очкам, но уступают обоим клубам по дополнительным показателям.