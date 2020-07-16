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16 июля 19:30

«Локомотив» - ЦСКА. Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и ЦСКА на встречу 29-го тура чемпионата России.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Баринов, Ал. Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Черный, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Фарфан, Сулейманов.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Марио Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Дзагоев, Обляков, Марадишвили, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Васин, Карпов, Котин, Елеев, Гогуа, Кучаев, Тикнизян, Бистрович, Бийол, Шкурин.

Добавим, что встреча состоится в Москве и начнется в 20:30 (Мск).

источник: «Советский спорт»
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