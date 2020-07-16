«Локомотив» - ЦСКА. Стартовые составы команд

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Баринов, Ал. Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Жоау Мариу, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Черный, Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Рыбчинский, Куликов, Фарфан, Сулейманов.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Марио Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Дзагоев, Обляков, Марадишвили, Влашич, Чалов.
Запасные: Помазун, Тороп, Васин, Карпов, Котин, Елеев, Гогуа, Кучаев, Тикнизян, Бистрович, Бийол, Шкурин.
Добавим, что встреча состоится в Москве и начнется в 20:30 (Мск).