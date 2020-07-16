«Локомотив» - ЦСКА. Стартовые составы команд

Андрей Кобелев: «Локомотив» и ЦСКА не будут раскрываться на первых минутах

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и ЦСКА.