«Ростов» не смог обыграть «Рубин», но гарантировал себе участие в Лиге Европы

Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 0:0.

После этого матча «Рубин» набрал 35 очков и опустился на десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, а «Ростов» с 45 очками расположился на пятом месте.

Отметим, что ничья в этой встрече гарантировала ростовской команде участие в розыгрыше Лиги Европы сезона-2020/21, но лишила шансов на попадание Лигу чемпионов.

В заключительном туре чемпионата «Рубин» на своем поле сыграет против «Спартака», а «Ростов» дома примет «Зенит».