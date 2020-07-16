Леонид Слуцкий: «Рубин» создал гораздо больше моментов, но не смог их реализовать

- «Ростов» играет достаточно стабильно. Они играют неплохо первые 30-35 минут, потом у них заканчиваются силы и включаются морально-волевые качества. По сценарию все именно так и произошло, то есть «Ростов» доминировал первые 30 минут, концовка первого тайма осталась за нами и второй тайм мы создали гораздо больше моментов, но, к сожалению, не смогли их реализовать, - приводит слова Слуцкого пресс-служба казанской команды.

После этого матча «Рубин» набрал 35 очков и опустился на десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, а «Ростов» с 45 очками расположился на пятом месте.

В заключительном туре чемпионата «Рубин» на своем поле сыграет против «Спартака», а «Ростов» дома примет «Зенит».