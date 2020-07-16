Валерий Карпин: Во втором тайме с «Рубином» играли, пока были силы

- Первый тайм очень понравился. Это то, что «Ростов» показывал до этой коронавирусной паузы. Во втором тайме, пока были силы, играли. Далее силы покинули, делали вынужденные замены, была более равная игра, а в концовке поддавили нас, - цитирует Карпина пресс-служба ростовской команды.

Отметим, что ничья в этой встрече гарантировала ростовской команде участие в розыгрыше Лиги Европы сезона-2020/21, но лишила шансов на попадание Лигу чемпионов.

В заключительном туре чемпионата «Рубин» на своем поле сыграет против «Спартака», а «Ростов» дома примет «Зенит».