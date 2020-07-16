Сергей Силкин: «Динамо» в еврокубки пока рановато, надо в следующем сезоне за них бороться

- Если объективно, то, на мой взгляд, «Динамо» в еврокубки пока рановато. Надо в следующем сезоне за них бороться, почистить перышки и уже на следующий год ставить такую задачу, - цитирует Силкина ТАСС.

Напомним, что в случае победы «Зенита» в Кубке России команда, занявшая шестое место по итогам сезона РПЛ, получит право сыграть в квалификации Лиги Европы сезона-2020/21.

Добавим, что после победы над «Уфой» со счетом 1:0 «Динамо» набрало 38 очков и поднялось на шестую строчку в турнирной таблице. В заключительном туре московская команда 22 июля на своем встретится с «Оренбургом», а 19 числа бело-голубые на выезде сыграют перенесенный матч 23-го тура с «Краснодаром».