Дубль Миранчука с пенальти принес «Локомотиву» победу над ЦСКА и гарантировал команде участие в ЛЧ

В составе железнодорожников дублем отметился Алексей Миранчук (33-я и 90-я минуты, оба с пенальти), у армейцев голом отличился Никола Влашич (71).

После этой игры «Локомотив» набрал 54 очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 47 очками занимает четвертое место.

Отметим, что после этой победы «Локомотив» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов.

В заключительном туре железнодорожники 22 июля железнодорожники сыграют в гостях с «Уралом», а ЦСКА в тот же день дома встретится с «Ростовом».