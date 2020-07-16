Марко Николич: Такой футбол мне не по душе, но понравилось, как играл «Локомотив»

- Обеим командам нужна победа. В какие-то моменты игра была очень интересной для болельщиков, но это все еще футбол в условиях коронавируса. Особенно в последние 20-25 минут, когда команды часто оказывались пять на пять на разных участках поля. Такой футбол мне не по душе, но мне понравилось, как играл «Локомотив». Ребята оставили себя на поле, бились за каждый мяч. Если ты играешь так, то невозможно не забить гол и не победить, - приводит слова Николича пресс-служба железнодорожников.

Добавим, что «Локомотив» набрал 54 очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА с 47 очками занимает четвертое место. Таким образом, после этой победы «Локомотив» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов. В заключительном туре железнодорожники 22 июля сыграют в гостях с «Уралом».