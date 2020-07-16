«Реал» в 34-й раз стал победителем чемпионата Испании

В составе мадридского клуба дублем отметился Карим Бензема (29-я и 77-я минуты), у команды гостей отличился Висенте Иборра (83).

После этой игры «Реал» набрал 86 очков и стал недосягаем для идущей на втором месте «Барселоны». Таким образом, мадридская команда в 34-й раз стала обладателем титула чемпиона Испании.

Отметим, что после сегодняшнего матча победная серия «Реала» в примере достигла десяти матчей. В заключительном туре чемпионата «Реал» 19 июля на выезде встретится с «Леганесом».