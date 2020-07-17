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17 июля 08:29
автор: Юрий Нечаев

Лионель Месси: «Барселона» - слабая команда. Нам нужно многое изменить

Каталонцы уступили титул чемпиона страны мадридскому «Реалу».

Капитан «Барселоны» Лионель Месси раскритиковал игру команды после поражения от «Осасуны».

«Это поражение характеризует весь сезон. Мы — слабая команда. «Реал» сделал свое дело. После возобновления сезона они не проиграли ни одного матча. Мы же растеряли кучу очков.

Я уже говорил, что с такой игрой нам будет тяжело выиграть Лигу чемпионов. Нам нужно многое изменить и быть самокритичными. С такой игрой мы не пройдем «Наполи», — цитирует Месси Marca.

Напомним, вчера «Барса» в матче 37-го тура чемпионата Испании проиграла «Осасуне» со счетом 1:2 и потеряла даже теоретические шансы стать чемпионом страны.

Каталонцы продолжают борьбу за победу в Лиге чемпионов. В 1/8 финала сине-гранатовые играют с «Наполи». Первая встреча, прошедшая в Италии, завершилась вничью, 1:1. Ответная игра состоится 8 августа.

источник: Marca
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