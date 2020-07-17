Рамос - о победе в чемпионате Испании: Когда делаете все правильно, получаете награду

Капитан «Реала» Серхио Рамос поделился эмоциями после победы над «Вильярреалом» в очередном туре чемпионата Испании, которая позволила его клубу выиграть чемпионат страны.

«Это награда за труд и упорство. Когда делаете все правильно, получаете награду. Это был необычный сезон, но после карантина мы поняли, что необходимо выиграть все матчи, чтобы иметь возможность заполучить трофей»,— цитирует пресс-служба клуба Рамоса.

Напомним, вчера футболисты «Реала» обыграли «Вильярреал» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1. В составе мадридского клуба дублем отметился Карим Бензема.

После этой игры «Реал» набрал 86 очков и стал недосягаем для идущей на втором месте «Барселоны». Таким образом, мадридская команда в 34-й раз стала обладателем титула чемпиона Испании.

В заключительном туре чемпионата «Реал» 19 июля на выезде встретится с «Леганесом».