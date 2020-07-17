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17 июля 08:56
автор: Юрий Нечаев

Сульшер - после победы над «Кристал Пэлас»: Результат оказался лучше, чем игра «МЮ»

Манкунианцы продолжают борьбу за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу своей команды в матче 36-го тура АПЛ над «Кристал Пэлас».

«Хорошая игра всегда будет приносить результат, и сегодня результат, наверно, был лучше, чем наша игра. Временами нам приходилось туго, но мы хорошо оборонялись, нам пришлось много бегать, но мы с этим справились. Давид Де Хеа еще раз доказал почему именно он играет в воротах», - приводит слова норвежца пресс-служба клуба.

Напомним, футболисты «Манчестер Юнайтед» взяли верх над «Кристал Пэлас» в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.

В составе победителей голами отметились Маркус Рашфорд (45-я минута) и Антони Марсьяль (78-я).

После этого матча «Манчестер Юнайтед» набрал 62 очка и расположился на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, «Кристал Пэлас» с 42 очками занимает 14-е место.

В следующем туре «Юнайтед» дома сыграет против «Вест Хэма», а «Кристал Пэлас» в гостях встретится с «Вулверхэмптоном».

источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
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