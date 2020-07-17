ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
17 июля 09:40
автор: Юрий Нечаев

Зинедин Зидан: Залогом успеха «Реала» стали футболисты

«Реал» в 34-й раз стал чемпионом страны.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не скрывал эмоций после победы в чемпионате Испании.

«Великолепное чувство. Залогом успеха стали футболисты, которые полностью выкладывались на поле. «Реал» был лучше соперников, поэтому набрал больше всех очков. Я рад этому титулу даже больше, чем победе в Лиге чемпионов», - цитирует специалиста газета Marca.

Напомним, вчера «Реал» обыграл «Вильярреал» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1. В составе мадридского клуба дублем отметился Карим Бензема.

После этой игры «Реал» набрал 86 очков и стал недосягаем для идущей на втором месте «Барселоны». Таким образом, мадридская команда в 34-й раз стала обладателем титула чемпиона Испании.

В заключительном туре чемпионата «Реал» 19 июля на выезде встретится с «Леганесом».

источник: Marca
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Юридическая оценка решения ФАС по признанию Google виновной в распространении на Pikabu незаконной рекламы букмекеровСергей Калинин перешёл в «Трактор»Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопросЛипницкая призналась, от кого ждет ребенкаСамая красивая женщина в мире сняла одежду и надела бикиниДочери Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы: что сотворила девочка
Игбун - после матча с «Уфой»: Было приятно вновь сыграть на стадионе, где я начинал карьеру в России
Бело-голубые поднялись на шестое место в турнирной таблице.
17.07.2020 10:41
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Кике Сетьен: Поражение «Барселоны» от «Осасуны» - это слишком
Каталонцы уступили титул чемпиона страны мадридскому «Реалу».
17.07.2020 10:13
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Барселона» поздравила «Реал» с победой в чемпионате Испании
Мадридский клуб в 34-й раз стал чемпионом страны.
17.07.2020 10:00
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Ротор» арендовал у «Рубина» защитника Степанова
Футболист является воспитанником казанского клуба.
17.07.2020 09:52
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Зинедин Зидан: Залогом успеха «Реала» стали футболисты
«Реал» в 34-й раз стал чемпионом страны.
17.07.2020 09:40
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Адольфо Гайч: Переход в ЦСКА - это хороший первый шаг на пути в более сильную европейскую лигу
Игрок подпишет контракт с клубом на пять лет.
17.07.2020 09:13
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Сульшер - после победы над «Кристал Пэлас»: Результат оказался лучше, чем игра «МЮ»
Манкунианцы продолжают борьбу за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.
17.07.2020 08:56
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Рамос - о победе в чемпионате Испании: Когда делаете все правильно, получаете награду
«Реал» в 34-й раз стал чемпионом страны.
17.07.2020 08:42
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Лионель Месси: «Барселона» - слабая команда. Нам нужно многое изменить
Каталонцы уступили титул чемпиона страны мадридскому «Реалу».
17.07.2020 08:29
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»
Футболисты «Манчестер Юнайтед» взяли верх над «Кристал Пэлас» в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.
17.07.2020 00:17
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика