Зинедин Зидан: Залогом успеха «Реала» стали футболисты

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не скрывал эмоций после победы в чемпионате Испании.

«Великолепное чувство. Залогом успеха стали футболисты, которые полностью выкладывались на поле. «Реал» был лучше соперников, поэтому набрал больше всех очков. Я рад этому титулу даже больше, чем победе в Лиге чемпионов», - цитирует специалиста газета Marca.

Напомним, вчера «Реал» обыграл «Вильярреал» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1. В составе мадридского клуба дублем отметился Карим Бензема.

После этой игры «Реал» набрал 86 очков и стал недосягаем для идущей на втором месте «Барселоны». Таким образом, мадридская команда в 34-й раз стала обладателем титула чемпиона Испании.

В заключительном туре чемпионата «Реал» 19 июля на выезде встретится с «Леганесом».