Жоаозиньо: Против «Динамо» «Уфа» играла на ничью

Автор победного гола в игре «Уфа» - «Динамо», полузащитник москвичей Жоаозиньо, признался, что чувствовал себя абсолютно уверенно перед пробитием пенальти.

«Я давно не бил пенальти, но верил в себя, знал, куда буду бить. Самое главное, это три очка, которые мы взяли сегодня. «Уфа» играла на ничью, но во втором тайме мы смогли прибавить и добились победы», - приводит слова футболиста пресс-служба москвичей.

Напомним, вчера в 29-м туре чемпионата России «Динамо» в гостях обыграло «Уфу» со счетом 1:0. Единственный гол на 79-й минуте с пенальти забил Жоаозиньо.

«Динамо» набрало 38 очков и поднялось на шестую строчку в турнирной таблице. В заключительном туре московская команда 22 июля на своем встретится с «Оренбургом», а 19 числа бело-голубые на выезде сыграют перенесенный матч 23-го тура с «Краснодаром».

«Уфа» занимает восьмое место с 37 очками. 22 июля команда Вадима Евсеева на своем поле примет «Арсенал».