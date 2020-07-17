Гончаренко - о поражении от «Локомотива»: Бывает, что ты лучше выглядишь, но не выигрываешь

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что его команда контролировала игру против «Локомотива».

«Мы хорошо смотрелись. Мы не опускали руки, пробовали изменить игру, контролировали ее. По созданным предголевым ситуациям были ближе к победе. Самое важное — мы в последних матчах здорово научились предотвращать контратаки соперника. Мы не дали развернуться «Локомотиву». Бывает, что ты лучше выглядишь, но не выигрываешь», - цитирует специалиста официальный сайт клуба.

Напомним, в 29-м туре чемпионата России «Локомотив» на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Благодаря этой победе «Локо», набравший 54 очка, закрепился на второй строчке в турнирной таблице и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. ЦСКА занимает четвертое место, имея в активе 47 очков.

22 июля команда Гончаренко на своем поле примет «Тамбов», а красно-зеленые сыграют в гостях против «Урала».