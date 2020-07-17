ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
17 июля 13:13
автор: Юрий Нечаев

Гончаренко - о поражении от «Локомотива»: Бывает, что ты лучше выглядишь, но не выигрываешь

Красно-синие потерпели поражение в столичном дерби.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что его команда контролировала игру против «Локомотива».

«Мы хорошо смотрелись. Мы не опускали руки, пробовали изменить игру, контролировали ее. По созданным предголевым ситуациям были ближе к победе. Самое важное — мы в последних матчах здорово научились предотвращать контратаки соперника. Мы не дали развернуться «Локомотиву». Бывает, что ты лучше выглядишь, но не выигрываешь», - цитирует специалиста официальный сайт клуба.

Напомним, в 29-м туре чемпионата России «Локомотив» на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 2:1. Благодаря этой победе «Локо», набравший 54 очка, закрепился на второй строчке в турнирной таблице и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. ЦСКА занимает четвертое место, имея в активе 47 очков.

22 июля команда Гончаренко на своем поле примет «Тамбов», а красно-зеленые сыграют в гостях против «Урала».

источник: ПФК ЦСКА
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Американцы продемонстрировали работу системы наведения UH-60 Black HawkМесси назван лучшим бомбардиром XXI века по соотношению голов к сыгранным матчамПервый внедорожник Aston Martin DBX сошел с конвейераСоловьев заявил о смерти РодченковаЛипницкая призналась, от кого ждет ребенкаДочери Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы: что сотворила девочка
Зобнин, Миранчук и Азмун вошли в символическую сборную тура по версии OptaSports
Игра «Тамбов» - «Сочи» не состоялась из-за коронавируса в сочинском клубе.
17.07.2020 13:36
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Генеральный директор «Сочи»: Мы настраиваемся на то, что матч с «Крыльями Советов» состоится
Встреча запланирована на 22 июля.
17.07.2020 13:27
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Гончаренко - о поражении от «Локомотива»: Бывает, что ты лучше выглядишь, но не выигрываешь
Красно-синие потерпели поражение в столичном дерби.
17.07.2020 13:13
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Монако» представил домашнюю форму на следующий сезон (видео)
В демонстрации принял участие полузащитник сборной России Александр Головин.
17.07.2020 13:01
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Эдуард Безуглов: Медицинский протокол РПЛ не хуже регламента УЕФА
Чемпионат России завершится 22 июля.
17.07.2020 12:26
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Главный тренер «Сочи» рассказал, как в команде был выявлен коронавирус
Девять представителей клуба сдали положительные тесты на заболевание.
17.07.2020 11:56
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Жоаозиньо: Против «Динамо» «Уфа» играла на ничью
Бело-голубые поднялись на шестое место в турнирной таблице.
17.07.2020 11:07
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Игбун - после матча с «Уфой»: Было приятно вновь сыграть на стадионе, где я начинал карьеру в России
Бело-голубые поднялись на шестое место в турнирной таблице.
17.07.2020 10:41
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Кике Сетьен: Поражение «Барселоны» от «Осасуны» - это слишком
Каталонцы уступили титул чемпиона страны мадридскому «Реалу».
17.07.2020 10:13
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Барселона» поздравила «Реал» с победой в чемпионате Испании
Мадридский клуб в 34-й раз стал чемпионом страны.
17.07.2020 10:00
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика