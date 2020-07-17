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17 июля 13:27
автор: Юрий Нечаев

Генеральный директор «Сочи»: Мы настраиваемся на то, что матч с «Крыльями Советов» состоится

Встреча запланирована на 22 июля.

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, как чувствуют себя сотрудники клуба, заразившиеся коронавирусом.

«Все ребята чувствуют себя хорошо, у всех заболевание протекает бессимптомно. Ребята молодые, у них организм сильный. Для нас важно, что выявили его вовремя, и теперь заболевших изолировали. Сегодня и завтра будут тестирования. Если все в порядке, то с «Крыльями» будем играть. Мы настраиваемся на то, что матч состоится», — цитирует Рубашко Sport24.ru.

Напомним, вчера, за несколько часов до начала матча 29-го тура чемпионата России «Тамбов» - «Сочи», пресс-служба РПЛ объявила о том, что игра не состоится, так как у девяти представителей сочинского клуба выявлен коронавирус.

«Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 33 очка после 28 проведенных встреч.

22 июля команде Владимира Федотова предстоит провести заключительный матч сезона против «Крыльев Советов».

источник: Sport24.ru
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