Зобнин, Миранчук и Азмун вошли в символическую сборную тура по версии OptaSports

На сайте «Матч Премьер» опубликована символическая сборная 29-го тура РПЛ по версии OptaSports.
В число 11 лучших вошли по два футболиста «Зенита» (Сердар Азмун и Ярослав Ракицкий) и «Спартака» (Александр Зобнин и Самюэль Жиго), а также по одному представителю от «Арсенала», ЦСКА, «Рубина», «Крыльев Советов», «Локомотива», «Ростова» и «Краснодара».
Сборная 29-го тура Тинькофф РПЛ по версии #OptaSports— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 17, 2020
⚽ В команде сильнейших на этой неделе игроки «Спартака», «Зенита», «Локомотива», «Арсенала», «Рубина», «Краснодара», ЦСКА, «Ростова» и «Крыльев Советов». pic.twitter.com/5JWMMZXDuc
источник: Телеканал «Матч Премьер»