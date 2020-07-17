Зобнин, Миранчук и Азмун вошли в символическую сборную тура по версии OptaSports

На сайте «Матч Премьер» опубликована символическая сборная 29-го тура РПЛ по версии OptaSports.

В число 11 лучших вошли по два футболиста «Зенита» (Сердар Азмун и Ярослав Ракицкий) и «Спартака» (Александр Зобнин и Самюэль Жиго), а также по одному представителю от «Арсенала», ЦСКА, «Рубина», «Крыльев Советов», «Локомотива», «Ростова» и «Краснодара».