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17 июля 13:36
автор: Юрий Нечаев

Зобнин, Миранчук и Азмун вошли в символическую сборную тура по версии OptaSports

Игра «Тамбов» - «Сочи» не состоялась из-за коронавируса в сочинском клубе.

На сайте «Матч Премьер» опубликована символическая сборная 29-го тура РПЛ по версии OptaSports.

В число 11 лучших вошли по два футболиста «Зенита» (Сердар Азмун и Ярослав Ракицкий) и «Спартака» (Александр Зобнин и Самюэль Жиго), а также по одному представителю от «Арсенала», ЦСКА, «Рубина», «Крыльев Советов», «Локомотива», «Ростова» и «Краснодара».

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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