Соболев, Азмун и Кварацхелия включены в символическую сборную тура по версии InStat

На сайте российской Премьер-лиги опубликована символическая сборная 29-го тура чемпионата России по версии InStat.
В число лучших вошли четыре представителя «Спартака» (Илья Гапонов, Александр Максименко, Роман Зобнин и Александр Соболев), три футболиста «Зенита» (Ярослав Ракицкий, Магомед Оздоев и Сердар Азмун) и по одному игроку из «Рубина», «Локомотива», ЦСКА и «Ахмата».
👕 Символическая сборная 2⃣9⃣ тура #ТинькоффРПЛ по версии InStat 📋— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 17, 2020
❓ Кого бы вы выпустили на замену? pic.twitter.com/rRnlC12ZYb