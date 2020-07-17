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17 июля 15:11
автор: Юрий Нечаев

Соболев, Азмун и Кварацхелия включены в символическую сборную тура по версии InStat

Игра «Тамбов» - «Сочи» не состоялась из-за коронавируса в сочинском клубе.

На сайте российской Премьер-лиги опубликована символическая сборная 29-го тура чемпионата России по версии InStat.

В число лучших вошли четыре представителя «Спартака» (Илья Гапонов, Александр Максименко, Роман Зобнин и Александр Соболев), три футболиста «Зенита» (Ярослав Ракицкий, Магомед Оздоев и Сердар Азмун) и по одному игроку из «Рубина», «Локомотива», ЦСКА и «Ахмата».

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