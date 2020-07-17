Соболев, Азмун и Кварацхелия включены в символическую сборную тура по версии InStat

На сайте российской Премьер-лиги опубликована символическая сборная 29-го тура чемпионата России по версии InStat.

В число лучших вошли четыре представителя «Спартака» (Илья Гапонов, Александр Максименко, Роман Зобнин и Александр Соболев), три футболиста «Зенита» (Ярослав Ракицкий, Магомед Оздоев и Сердар Азмун) и по одному игроку из «Рубина», «Локомотива», ЦСКА и «Ахмата».