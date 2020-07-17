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17 июля 16:08
автор: Юрий Нечаев

Депутаты просят оставить «Оренбург» в РПЛ

Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, и лишилась шансов на сохранение места в РПЛ.

Депутаты Государственной Думы от Оренбургской области Игорь Сухарев, Роман Романенко, Виктор Заварзин, Сергей Катасонов и член Совета Федерации Андрей Шевченко написали письмо министру спорта РФ, президенту РФС и главе РПЛ.

Депутаты просят сохранить «Оренбург» в РПЛ аргументируя это тем, что команда не могла полноценно выступать из-за проблем с коронавирусом.

«Оренбургский клуб потерпел серию из 6 поражений подряд, в том числе 2 были технические — из-за кадрового голода в команде. Как известно из новостей, после вспышки коронавирусной инфекции в клубе, 8 спортсменов не могли принимать участие в играх.

Мы с коллегами, невзирая на принадлежность к разным политическим партиям, единодушно приняли решение направить письма министру спорта РФ, президенту Российского футбольного союза и президенту Российской Премьер-Лиги, в котором попросили рассмотреть возможность сохранения ФК «Оренбург» в Премьер-Лиге», — написал в фейсбуке Сухарев.

Напомним, в семи турах после рестарта РПЛ «Оренбург» потерпел шесть поражений (в том числе два технических) и один раз сыграл вничью. Из-за вспышки коронавируса даже в сыгранных матчах команда не могла рассчитывать на всех ведущих футболистов.

За один тур до окончания чемпионата «Оренбург» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Команда набрала 24 очка и отстает от спасительного 14-го места на четыре очка.

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