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17 июля 16:54
автор: Виктор Шарафудинов

Прошла жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов следующего сезона

Матчи состоятся 8 и 11 августа.

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Начальная стадия квалификации ЛЧ представляет из себя мини-турнир с участием четырех команд. Чемпионы Северной Ирландии, Косово, Сан-Марино и Андорры разыграют одно место в первом отборочном раунде.

Полуфиналы предварительного раунда

1. «Тре Фиори» (Сан-Марино) – «Линфилд» (Северная Ирландия)

2. Чемпион Косово – Чемпион Андорры

Финал

Победитель полуфинала 2 – Победитель полуфинала 1

Официальный сайт УЕФА сообщает, что полуфиналы предварительного раунда состоятся 8 августа, а финал – 11 августа. Все игры пройдут на нейтральном стадионе в одном городе.

Стоит отметить, что УЕФА окончательно утвердит список участников еврокубков 3 августа. «Линфилд» и «Тре Фиори» были объявлены чемпионами Северной Ирландии и Сан-Марино, хотя чемпионаты этих стран завершили досрочно из-за пандемии коронавируса.

Чемпионаты Косово и Андорры пока еще не завершились.

источник: UEFA (УЕФА)
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Прошла жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов следующего сезона
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