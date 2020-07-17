Прошла жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов следующего сезона

Начальная стадия квалификации ЛЧ представляет из себя мини-турнир с участием четырех команд. Чемпионы Северной Ирландии, Косово, Сан-Марино и Андорры разыграют одно место в первом отборочном раунде.

Финал

Победитель полуфинала 2 – Победитель полуфинала 1

Официальный сайт УЕФА сообщает, что полуфиналы предварительного раунда состоятся 8 августа, а финал – 11 августа. Все игры пройдут на нейтральном стадионе в одном городе.

Стоит отметить, что УЕФА окончательно утвердит список участников еврокубков 3 августа. «Линфилд» и «Тре Фиори» были объявлены чемпионами Северной Ирландии и Сан-Марино, хотя чемпионаты этих стран завершили досрочно из-за пандемии коронавируса.

Чемпионаты Косово и Андорры пока еще не завершились.