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17 июля 17:59
автор: Виктор Шарафудинов

Михаил Боярский: Федуну – хорошего настроения, а «Спартаку» не быть чемпионом, пока есть «Зенит»

Народный артист РСФСР прокомментировал слова владельца красно-белых о судействе.

Актер, певец и болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался по поводу слов Леонида Федуна о том, что «Спартак» был бы чемпионом, если бы его судили как клуб из Санкт-Петербурга.

«За слова Федуна, что «Спартак» был бы чемпионом, если бы его судили, как «Зенит», на него не нужно подавать в комитет по этике, – отметил Боярский в интервью для Vseprosport.ru – Надо просто пожелать хорошего настроения. Все равно «Спартак» не будет чемпионом не только в этом сезоне, а вообще никогда, пока есть «Зенит».

Федун сам рубит сук, на котором сидит. Правильно шутят, что «Спартак» мог бы выиграть чемпионат, если бы играл, как «Зенит». В кубковом матче питерцы не расслабятся. У них есть спортивная честь и достоинство.

Накажет ли питерская команда Федуна за слова игрой? Это нужно спросить у гендиректора «Зенита» Медведева. По крайней мере, он знает, как накажет. Это абсолютно принципиальная игра.

Все взгляды болельщиков «Зенита» и «Спартака» будут устремлены на поле. Да и вся страна будет интересоваться, чем закончится принципиальный спор. Я на стороне «Зенита», хотя «Спартак» хорошо играет, молодцы, сильная команда».

Полуфинал Кубка России «Зенит» – «Спартак» состоится 19 июля.

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