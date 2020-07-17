Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Доусон ушел из жизни в 80-летнем возрасте

Официальный твиттер «Манчестер Юнайтед» сообщил о смерти бывшего нападающего команды Алекса Доусона.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнования близким бывшего форварда «Юнайтед» Алекса Доусона, который скончался в возрасте 80 лет. Покойся с миром», – сказано в сообщении.

В феврале 1958 года Доусон по решению главного тренера Мэтта Басби пропустил поездку в Белград на матч Кубка чемпионов против «Црвены Звезды», а потому избежал трагической авиакатастрофы в Мюнхене, унесшей жизни восьми футболистов «Юнайтед».

Всего с 1957 по 1961-й шотландский нападающий забил 45 мячей в 80 матчах чемпионата Англии в составе манчестерского клуба, а затем выступал за «Престон Норт Энд», «Бери», «Брайтон» и «Брентфорд».