Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Доусон ушел из жизни в 80-летнем возрасте

Официальный твиттер «Манчестер Юнайтед» сообщил о смерти бывшего нападающего команды Алекса Доусона.
«Мы выражаем глубочайшие соболезнования близким бывшего форварда «Юнайтед» Алекса Доусона, который скончался в возрасте 80 лет. Покойся с миром», – сказано в сообщении.
В феврале 1958 года Доусон по решению главного тренера Мэтта Басби пропустил поездку в Белград на матч Кубка чемпионов против «Црвены Звезды», а потому избежал трагической авиакатастрофы в Мюнхене, унесшей жизни восьми футболистов «Юнайтед».
Всего с 1957 по 1961-й шотландский нападающий забил 45 мячей в 80 матчах чемпионата Англии в составе манчестерского клуба, а затем выступал за «Престон Норт Энд», «Бери», «Брайтон» и «Брентфорд».
Our deepest sympathies are with the loved ones of former United forward and Busby Babe, Alex Dawson, who has sadly passed away at the age of 80.— Manchester United (@ManUtd) July 17, 2020
He will be fondly remembered by all of us at the club. May he rest in peace. pic.twitter.com/dLzYN9H3wH