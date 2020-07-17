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17 июля 20:18
автор: Виктор Шарафудинов

Почеттино зовут к себе «Милан», «Интер» и «Ювентус»

В прошлом году аргентинский тренер покинул «Тоттенхэм»

The Telegraph сообщает, что Маурисио Почеттино может возобновить тренерскую карьеру нынешнем летом.

У 48-летнего аргентинца есть три предложения из Италии. По информации источника, в услугах бывшего главного тренера «Тоттенхэма» заинтересованы «Интер», «Милан» и «Ювентус».

В то же время утверждается, что Почеттино считает приоритетом продолжение работы в английской премьер-лиге.

Аргентинец в прошлом году вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов, однако был уволен из лондонского клуба 19 ноября после пяти лет плодотворной работы. Его место занял португалец Жозе Моуринью.

источник: The Telegraph
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