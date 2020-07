Тьяго Алькантара согласовал условия личного контракта с «Ливерпулем»

Эксперт портала Transfermarkt Николо Скира сообщил в своем твиттере о том, что 29-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантара близок к переходу в «Ливерпуль».

Чемпионы Германии готовы к продаже испанского футболиста нынешним летом, поскольку в следующем году он может покинуть «Баварию» в качестве свободного агента.

«Ливерпуль» уже согласовал с Тьяго условия личного контракта и работает над завершением оформления трансфера. Переход Алькантары – инициатива главного тренера чемпионов Англии Юргена Клоппа.

#BayernMunich have opened to sell #ThiagoAlcantara in this #transfers-window. They don’t want to lose him on a free-transfer next year. Thiago is considered by #Klopp as a priority. #Liverpool have agreed personal terms with the midfielder and working to finalize the deal. #LFC