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17 июля 20:58
автор: Виктор Шарафудинов

Касильяс вернется в «Реал» и станет помощником президента

Бывший голкипер сборной Испании завершил карьеру в прошлом году.

Marca сообщает, что в ближайшее время Икер Касильяс вернется в мадридский «Реал» и станет помощником президента Королевского клуба Флорентино Переса.

39-летний Касильяс завершил карьеру футболиста в прошлом году после четырех лет в «Порту». В мае 2019-го испанец перенес инфаркт на тренировочной базе португальского клуба.

Икер выступал за мадридскую команду с 1999 по 2015 годы, сыграв 725 матчей и 264 раза сохранив ворота в неприкосновенности.

Воспитанник «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, трижды стал победителем Лиги чемпионов, а также помог сборной Испании выиграть чемпионат мира 2010 года и дважды чемпионат Европы (в 2008 и 2012 годах).

источник: Marca
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