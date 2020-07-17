Касильяс вернется в «Реал» и станет помощником президента

Marca сообщает, что в ближайшее время Икер Касильяс вернется в мадридский «Реал» и станет помощником президента Королевского клуба Флорентино Переса.

39-летний Касильяс завершил карьеру футболиста в прошлом году после четырех лет в «Порту». В мае 2019-го испанец перенес инфаркт на тренировочной базе португальского клуба.

Икер выступал за мадридскую команду с 1999 по 2015 годы, сыграв 725 матчей и 264 раза сохранив ворота в неприкосновенности.

Воспитанник «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, трижды стал победителем Лиги чемпионов, а также помог сборной Испании выиграть чемпионат мира 2010 года и дважды чемпионат Европы (в 2008 и 2012 годах).