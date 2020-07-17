Источник: РФС признает Дзюбу лучшим игроком сезона

Телеграм-канал Sport_inside утверждает, что Российский футбольный союз признает нападающего «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком сезона-2019/20.

Вот, что сказано в сообщении:

«Чемпионат России еще не завершен, а в внутри РФС уже подвели его итоги и выбрали лауреатов. Лучшим игроком сезона признан Артем Дзюба, тренером года стал Сергей Семак. Лучшей командой (даже гадать не нужно) признан «Зенит».

Клуб из Санкт-Петербурга оформил титул за четыре тура до конца чемпионата. Дзюба в 27 матчах РПЛ забил 17 мячей и сделал 14 голевых передач.